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15 марта, 19:03 • 111473 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155913 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131156 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124163 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109133 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103713 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100254 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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На Киевщине мужчину арестовали за убийство брата

На Киевщине мужчину арестовали за убийство брата

Киев • УНН

 • 7460 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Киевской области за убийство брата под стражу взят 20-летний мужчина. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Установлено, что 6 ноября текущего года, в одном из сел Фастовского района, между двумя братьями возникла ссора, во время которой младший брат задушил электрическим кабелем своего 22-летнего старшего брата.

Правоохранители задержали правонарушителя в порядке ст. 208 УПК Украины и объявили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

Напомним, убийцу брата задержали на Киевщине.

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