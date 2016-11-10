На Киевщине мужчину арестовали за убийство брата

Установлено, что 6 ноября текущего года, в одном из сел Фастовского района, между двумя братьями возникла ссора, во время которой младший брат задушил электрическим кабелем своего 22-летнего старшего брата.

Правоохранители задержали правонарушителя в порядке ст. 208 УПК Украины и объявили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

Напомним, убийцу брата задержали на Киевщине.