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На Київщині через зіткнення двох автомобілів загинула одна людина

На Київщині через зіткнення двох автомобілів загинула одна людина

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. На кільцевій дорозі міста Бровари Київської області в результаті зіткнення двох автомобілів загинула одна людина. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Київській області.

Так, 13 січня о 7:15 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про ДТП в Броварах, на повороті на село Требухів по кільцевій дорозі.

"По прибуттю рятувальниками було встановлено, що сталося зіткнення двох автомобілів, в результаті якої загинула одна особа. Рятувальники за допомогою електричного аварійно-рятувального інструменту деблокували тіло загиблої", - йдеться у повідомленні.

Також, зазначається, що на місці події працювали 3 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки.

Як повідомлялося, на Київщині за вихідні сталося понад 40 ДТП.

Нагадаємо, у Києві на бульварі Дружби Народів автомобіль зіткнувся з бетонним стовпом, перекинувся на дах та одразу загорівся.

Українські Національні Новини

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