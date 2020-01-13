На Київщині через зіткнення двох автомобілів загинула одна людина
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. На кільцевій дорозі міста Бровари Київської області в результаті зіткнення двох автомобілів загинула одна людина. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Київській області.
Так, 13 січня о 7:15 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про ДТП в Броварах, на повороті на село Требухів по кільцевій дорозі.
"По прибуттю рятувальниками було встановлено, що сталося зіткнення двох автомобілів, в результаті якої загинула одна особа. Рятувальники за допомогою електричного аварійно-рятувального інструменту деблокували тіло загиблої", - йдеться у повідомленні.
Також, зазначається, що на місці події працювали 3 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки.
Як повідомлялося, на Київщині за вихідні сталося понад 40 ДТП.
Нагадаємо, у Києві на бульварі Дружби Народів автомобіль зіткнувся з бетонним стовпом, перекинувся на дах та одразу загорівся.