В Киевской области из-за столкновения двух автомобилей погиб один человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. На кольцевой дороге города Бровары Киевской области в результате столкновения двух автомобилей погиб один человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.
Так, 13 января в 7:15 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о ДТП в Броварах, на повороте в село Требухов по кольцевой дороге.
"По прибытию спасателями было установлено, что произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погиб один человек. Спасатели с помощью электрического аварийно-спасательного инструмента деблокировали тело погибшей", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на месте происшествия работали 3 человека личного состава и 1 единица техники.
Как сообщалось, в Киевской области за выходные произошло более 40 ДТП.
Напомним, в Киеве на бульваре Дружбы Народов автомобиль столкнулся с бетонным столбом, перевернулся на крышу и сразу загорелся.