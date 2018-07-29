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На Кіровоградщині у річці масово загинула риба

На Кіровоградщині у річці масово загинула риба

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 29 липня. УНН. У річці Березівка, що протікає по території Устинівського району на Кіровоградщині, масово загинула риба.Про це поінформували в прес-службі ДСНС в області, передає УНН.

Так, 27 липня від голови Устинівської РДА надійшло повідомлення про те, що в річці спостерігається задуха риби.

“Особовий склад виїхав до місця події та проводив роботи по збору мертвої риби. Аби не допустити розповсюдженню хвороботворних інфекцій, рятувальники захоронили близько 500 кг риби. До повноважень ДСНС України належить надання допомоги у разі звернення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування”, — розповіли у прес-службі.

У ДСНС додали, що 27 липня на даній водоймі відбори проб води провели фахівці Долинського державного управління екології та природних ресурсів. Проби води доставили до Державної екологічної інспекції у Кіровоградській області. За попередніми результатами аналізів замор риби виник внаслідок цвітіння водоростей в даній водоймі.

Нагадаємо, у Молочному лимані в Запорізькій області стався масовий замор риби.

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