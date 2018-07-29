В Кировоградской области в реке массово погибла рыба
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 29 июля. УНН. В реке Березовка, протекающей по территории Устиновского района Кировоградской области, массово погибла риба.Про этом проинформировали в пресс-службе ГоСЧС в области, передает УНН.
Так, 27 июля от председателя Устиновской РГА поступило сообщение о том, что в реке наблюдается удушье рыбы.
"Личный состав выехал к месту происшествия и проводил работы по сбору мертвой рыбы. Чтобы не допустить распространения болезнетворных инфекций, спасатели захоронили около 500 кг рыбы. К полномочиям ГоСЧС Украины принадлежит оказание помощи в случае обращения органов исполнительной власти и местного самоуправления", - рассказали в пресс-службе.
В ГоСЧС добавили, что 27 июля на данном водоеме отборы проб воды провели специалисты Долинского государственного управления экологии и природных ресурсов. Пробы воды доставили в Государственной экологической инспекции в Кировоградской области. По предварительным результатам анализов замор рыбы возник вследствие цветения водорослей в данном водоеме.
Напомним, в Молочном лимане в Запорожской области произошел массовый замор рыбы.