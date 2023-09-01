На Кіпрі заарештували росіянина за підозрою в поставках до росії мікроелектроніки з військовим застосуванням
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. На Кіпрі затримали росіянина за підозрою в експорті мікроелектроніки до Росії. Про це повідомили у Міністерстві юстиції США, передає УНН.
Деталі
За інформацією, 33-річного росіянина Артура Петрова, який також має громадянство Німеччини, заарештували на Кіпрі на запит влади США за підозрою в експорті мікроелектроніки до РФ.
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"Громадянин Росії та Німеччини заарештований за незаконний експорт до Росії чутливої мікроелектроніки зі США з військовим застосуванням", - йдеться у повідомленні відомства.
Наголошується, що Петрова підозрюють в участі у мережі із закупівлі технологій та мікроелектроніки для постачання російським виробникам військової продукції в обхід санкцій. Він був заарештований на Кіпрі 26 серпня 2023 року.
Доповнення
Петрову оголосили звинувачення за одинадцятьма пунктами, у тому числі про порушення експортного контролю, контрабанду, відмивання грошей. Максимальне покарання за деякими з них передбачає 20 років ув'язнення.
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Згідно із судовими документами, Петров є співробітником російської компанії Electrocom. Компанія займається постачанням електронних компонентів для потреб російських промислових підприємств. За версією слідчих, продукція використовується у війських цілях.
У заяві Мін'юсту США йдеться, що Петров та двоє його спільників для постачання електронних елементів використовували підставні компанії. Стверджується, що поставлена ними техніка застосовувалася в російських безпілотниках, керованих ракетах, засобах радіоелектронної боротьби (РЕБ) та пристроях зв'язку, зокрема і у війні проти Украни.
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