На Кипре арестовали россиянина по подозрению в поставках в россию микроэлектроники с военным применением

Детали

По информации, 33-летнего россиянина Артура Петрова, который также имеет гражданство Германии, арестовали на Кипре по запросу властей США по подозрению в экспорте микроэлектроники в РФ.

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"Гражданин России и Германии арестован за незаконный экспорт в Россию чувствительной микроэлектроники из США с военным применением", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Петрова подозревают в участии в сети по закупке технологий и микроэлектроники для поставки российским производителям военной продукции в обход санкций. Он был арестован на Кипре 26 августа 2023 года.

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Петрову предъявили обвинения по одиннадцати пунктам, в том числе о нарушении экспортного контроля, контрабанде, отмывании денег. Максимальное наказание по некоторым из них предусматривает 20 лет заключения.

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Согласно судебным документам, Петров является сотрудником российской компании Electrocom. Компания занимается поставкой электронных компонентов для нужд российских промышленных предприятий. По версии следователей, продукция используется в военных целях.

В заявлении Минюста США говорится, что Петров и двое его сообщников для поставки электронных элементов использовали подставные компании. Утверждается, что поставленная ими техника применялась в российских беспилотниках, управляемых ракетах, средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и устройствах связи, в том числе и в войне против Украины.

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