На кількох вулицях Києва утворилися затори: де ускладнено рух
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Станом на 8:15 четверга, 7 жовтня, на кількох вулицях і проспектах Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
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На правому березі затори утворилися на проспектах Перемоги, Голосіївському, Валерія Лобановського, Леся Курбаса, Повітрофлотському, Степана Бандери і Науки.
Також ускладнено рух по вулицях Січових Стрільців, Павла Скоропадського, Вадима Гетьмана, Борщагівській, Щусєва, Олени Теліги і Жилянській.
Тим часом на лівому березі рух було ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна, проспектах Визволителів, Соборності, Романа Шухевича та на вулиці Оноре де Бальзака.
Рух на мостах - Дарницькому, Патона, Північному - ускладнено в напрямку правого берега. На мостах Метро і Південному спостерігається незначне утруднення руху транспорту в напрямку правого берега.
Доповнення
Практично до кінця поточного тижня в Україні денна температура буде знижуватися на кілька градусів.
У Київській області сьогодні без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, у Києві 1-3° тепла; вдень 11-13° тепла.