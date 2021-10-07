На нескольких улицах Киева образовались пробки: где затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. По состоянию на 8:15 четверга, 7 октября, на нескольких улицах и проспектах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
На правом берегу пробки образовались на проспектах Победы, Голосеевском, Валерия Лобановского, Леся Курбаса, Воздухофлотском, Степана Бандеры и Науки.
Также затруднено движение по улицам Сечевых Стрельцов, Павла Скоропадского, Вадима Гетьмана, Борщаговской, Щусева, Елены Телиги и Жилянской.
Тем временем на левом берегу движение было затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина, проспектах Освободителей, Соборности, Романа Шухевича и на улице Оноре де Бальзака.
Движение на мостах - Дарницком, Патона, Северном - затруднено в направлении правого берега. На мостах Метро и Южном наблюдается незначительное затруднение движения транспорта в направлении правого берега.
Дополнение
Практически до конца текущей недели в Украине дневная температура будет снижаться на несколько градусов.
В Киевской области сегодня без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в Киеве 1-3° тепла; днем 11-13° тепла.