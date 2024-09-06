На Хмельниччині вночі знищили ворожий дрон
Київ • УНН
Вночі під час повітряної тривоги у Хмельницькій області було збито один ворожий безпілотний літальний апарат. Станом на ранок повідомлень про постраждалих чи пошкодження майна не надходило.
У Хмельницькій області вночі знищено один ворожий безпілотник, повідомлень про постраждалих чи пошкодження майна не надходило, повідомив у п'ятницю голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, пише УНН.
Сьогодні вночі під час повітряної тривоги наші сили ППО знищили 1 ворожий БпЛА. Станом на ранок, звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна не надходило
Над Україною вночі збили 27 "шахедів", ворог атакував ракетами Х-59 та Х-31П06.09.24, 08:19 • 24861 перегляд