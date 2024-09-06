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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Хмельницкой области ночью уничтожили вражеский дрон

В Хмельницкой области ночью уничтожили вражеский дрон

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 05:29  •  11092 просмотра

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Ночью во время воздушной тревоги в Хмельницкой области был сбит один вражеский беспилотный летательный аппарат. По состоянию на утро сообщений о пострадавших или повреждении имущества не поступало.

В Хмельницкой области ночью уничтожен один вражеский беспилотник, сообщений о пострадавших или повреждении имущества не поступало, сообщил в пятницу председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, пишет УНН.

Сегодня ночью во время воздушной тревоги наши силы ПВО уничтожили 1 вражеский БпЛА.  По состоянию на утро, обращений о травмированных, погибших и повреждения имущества не поступало

- написал Тюрин в Telegram.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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