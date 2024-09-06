В Хмельницкой области ночью уничтожили вражеский дрон
Киев • УНН
Ночью во время воздушной тревоги в Хмельницкой области был сбит один вражеский беспилотный летательный аппарат. По состоянию на утро сообщений о пострадавших или повреждении имущества не поступало.
В Хмельницкой области ночью уничтожен один вражеский беспилотник, сообщений о пострадавших или повреждении имущества не поступало, сообщил в пятницу председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, пишет УНН.
Сегодня ночью во время воздушной тревоги наши силы ПВО уничтожили 1 вражеский БпЛА. По состоянию на утро, обращений о травмированных, погибших и повреждения имущества не поступало