На Хмельниччині викрили схему заволодіння землями територіальної громади
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. На Хмельниччині правоохоронці викрили незаконну схему заволодіння землями територіальної громади вартістю понад 18 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
Зокрема, прокуратурою області викрито злочинну схему виведення земель із комунальної власності вартістю понад 18 млн грн та подальшого їх привласнення приватною структурою.
Так, у 2015 році, група осіб, діючи за попередньою змовою між собою та достовірно знаючи, що земельні ділянки загальною площею 17,6 га належать територіальній громаді міста Хмельницький, вирішила заволодіти ними у протиправний спосіб. Для цього, увійшовши в зговір зі службовими особами однієї з сільських рад та управління Держгеокадастру в районі, зловмисники сфальсифікували рішення сесії сільради про нібито передачу у власність 22-м громадянам, а також підробили право власності на них.
За фактом справи розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
При цьому, 18 листопада 2016 року прокуратурою області до суду пред’явлено 22 позови про визнання недійсною державну реєстрацію права власності на земельні ділянки та витребування їх із незаконного володіння.
Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень.