В Хмельницкой области разоблачили схему завладения землями территориальной общины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Хмельницкой области правоохранители разоблачили незаконную схему завладения землями территориальной общины стоимостью более 18 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.
В частности, прокуратура области разоблачила преступную схему вывода земель из коммунальной собственности стоимостью более 18 млн грн и дальнейшего их присвоения частной структурой.
Так, в 2015 году, группа лиц, действуя по предварительному сговору между собой и зная, что земельные участки общей площадью 17,6 га принадлежат территориальной общине города Хмельницкий, решила завладеть ими противоправным способом. Для этого, войдя в сговор с должностными лицами одного из сельских советов и управления Госгеокадастра в районе, злоумышленники сфальсифицировали решение сессии сельсовета о якобы передаче в собственность 22-м гражданам, а также подделали право собственности на них.
По факту дела начато уголовное производство по ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины.
При этом, 18 ноября 2016 года прокуратурой области в суд предъявлено 22 иска о признании недействительной государственной регистрации права собственности на земельные участки и истребовании их из незаконного владения.
Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, проводятся необходимые следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств уголовных правонарушений.