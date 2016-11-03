На Хмельниччині викрали термінал самообслуговування одного з банків
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 листопада. УНН. На Хмельниччині викрали термінал самообслуговування одного з банків. Служба безпеки відомства пропонує винагороду за інформацію про викрадачів. Про це кореспонденту УНН повідомив керівник регіонального прес-офісу банку Олександр Олександр.
За інформацією прес-служби відомства, у ніч на 2 листопада невідомі зловмисники, зламавши двері, проникли у супермаркет “Центральний”, що знаходиться у селищі міського типу Віньківці на Хмельниччині, де викрали та вивезли у невідомому напрямку термінал самообслуговування. Банком понесено значні матеріальні збитки.
За інформацію про злодіїв, що допоможе розкрити крадіжку, буде виплачено винагороду в розмірі 20 тис. грн. Наразі служба безпеки банку співпрацює з правоохоронними органами для максимально швидкого розкриття злочину та відшкодування збитків.
Пошуками викрадачів займаються і правоохоронці.