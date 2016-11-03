В Хмельницкой области похитили терминал самообслуживания одного из банков

По информации пресс-службы ведомства, в ночь на 2 ноября неизвестные злоумышленники, взломав дверь, проникли в супермаркет "Центральный", что находится в поселке городского типа Веселое в Хмельницкой области, где похитили и вывезли в неизвестном направлении терминал самообслуживания. Банком понесены значительные материальные убытки.

За информацию про воров, что поможет раскрыть кражу, будет выплачено вознаграждение в размере 20 тыс. грн. Сейчас служба безопасности банка сотрудничает с правоохранительными органами для максимально быстрого раскрытия преступления и возмещение убытков.

Поисками похитителей занимаются и правоохранители.