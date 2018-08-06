На Хмельниччині вантажівка з зерном впала з мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Вантажівка з зерном з'їхала з мосту в річку у Хмельницькій області. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Хмельницькій області, передає УНН.
"Дорожньо-транспортна пригода сталася в неділю, 5 серпня, близько першої години дня. За попередніми даними, у автомобіля "МАЗ 551608-236" на під'їзді до мосту через річку Случ вистрілило переднє праве колесо", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що водій кілька метрів намагався вирівняти завантажену зерном вантажівку, але йому це не вдалося. Транспортний засіб з причепом пробив захисне огородження на мосту та з'їхав з мосту в річку.
"У результаті ДТП водій автомобіля отримав тілесні ушкодження та був доставлений травматологічного відділення Староконстантинівської центральної районної лікарні, стан здоров'я задовільний", - зазначили в поліції.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 статті 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Наразі поліція з'ясовує, що могло призвести до пошкодження колеса і чи не був автомобіль перевантажений понад норму.
Нагадаємо, на трасі "Київ-Луганськ-Ізварине" вантажівка впала з автомобільного мосту на залізничні колії.