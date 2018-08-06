В Хмельницкой области грузовик с зерном упал с моста
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Грузовик с зерном съехал с моста в реку в Хмельницкой области. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Хмельницкой области, передает УНН.
"Дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье, 5 августа, около часа дня. По предварительным данным, у автомобиля "МАЗ 551608-236" на подъезде к мосту через реку Случь выстрелило переднее правое колесо", - говорится в сообщении.
Указано, что водитель несколько метров пытался выровнять загруженный зерном грузовик, но ему это не удалось. Транспортное средство с прицепом пробило защитное ограждение на мосту и съехало с моста в реку.
"В результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения и был доставлен травматологическое отделение Староконстантиновскую центральную районную больницу, состояние здоровья удовлетворительное", - отметили в полиции.
Следователи открыли уголовное производство по ч.1 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Сейчас полиция выясняет, что могло привести к повреждению колеса и не былли автомобиль перегружен сверх нормы.
Напомним, на трассе "Киев-Луганск-Изварино" грузовик упал с автомобильного моста на железнодорожные пути.