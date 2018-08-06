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В Хмельницкой области грузовик с зерном упал с моста

В Хмельницкой области грузовик с зерном упал с моста

Киев  •  УНН

 • 7668 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Грузовик с зерном съехал с моста в реку в Хмельницкой области. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Хмельницкой области, передает УНН.

"Дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье, 5 августа, около часа дня. По предварительным данным, у автомобиля "МАЗ 551608-236" на подъезде к мосту через реку Случь выстрелило переднее правое колесо", - говорится в сообщении.

Указано, что водитель несколько метров пытался выровнять загруженный зерном грузовик, но ему это не удалось. Транспортное средство с прицепом пробило защитное ограждение на мосту и съехало с моста в реку.

"В результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения и был доставлен травматологическое отделение Староконстантиновскую центральную районную больницу, состояние здоровья удовлетворительное", - отметили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Сейчас полиция выясняет, что могло привести к повреждению колеса и не былли автомобиль перегружен сверх нормы.

Напомним, на трассе "Киев-Луганск-Изварино" грузовик упал с автомобильного моста на железнодорожные пути.

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