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На Хмельниччині Mazda влетіла у "ВАЗ": п'ятеро постраждалих, є загибла

На Хмельниччині Mazda влетіла у "ВАЗ": п'ятеро постраждалих, є загибла

Київ • УНН

 • 11055 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. У Хмельницькій області з’ясовують обставини ДТП, внаслідок якої цього ранку травмовано шестеро людей. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в регіоні, передає УНН.

"Аварія сталася сьогодні, 3 серпня, близько 4-ї години ранку на автодорозі в с. Теперівка Деражнянського району. 32-річна жителька Деражні, керуючи автомобілем Mazda-323, не врахувала дорожньої обстановки, здійснила виїзд на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з зустрічним автомобілем "ВАЗ 2115", яким керував 42-річний мешканець району", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за фактом аварії відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

"Внаслідок ДТП тілесні ушкодження різного ступеня важкості отримали водії обох транспортних засобів та четверо їхніх пасажирів. 29-річна пасажирка Mazda від отриманих травм померла в реанімаційному відділенні лікарні", – повідомили в поліції.

Як повідомляв УНН, у ДТП, що сталася на трасі "Бориспіль – Дніпро" цієї ночі, загинуло четверо людей.

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