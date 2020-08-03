В Хмельницкой области Mazda влетела в "ВАЗ": пятеро пострадавших, есть погибшая
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Хмельницкой области выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого сегодня утром травмированы шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в регионе, передает УНН.
"Авария произошла сегодня, 3 августа, около 4 часов утра на автодороге в с. Теперовка Деражнянского района. 32-летняя жительница Деражни, управляя автомобилем Mazda-323, не учла дорожную обстановку, совершила выезд на полосу встречного движения и допустила столкновение со встречным автомобилем "ВАЗ 2115", которым управлял 42-летний житель района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по факту аварии открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
"В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили водители обоих транспортных средств и четверо их пассажиров. 29-летняя пассажирка Mazda от полученных травм скончалась в реанимационном отделении больницы", - сообщили в полиции.
Как сообщал УНН, в ДТП, которое произошло на трассе "Борисполь - Днепр" этой ночью, погибли четыре человека.