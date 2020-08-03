В Хмельницкой области Mazda влетела в "ВАЗ": пятеро пострадавших, есть погибшая

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 46367 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102900 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107836 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 135411 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111275 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132419 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102275 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102614 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104465 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102080 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Хмельницкой области Mazda влетела в "ВАЗ": пятеро пострадавших, есть погибшая

В Хмельницкой области Mazda влетела в "ВАЗ": пятеро пострадавших, есть погибшая

Киев  •  УНН

 • 11050 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. В Хмельницкой области выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого сегодня утром травмированы шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в регионе, передает УНН.

"Авария произошла сегодня, 3 августа, около 4 часов утра на автодороге в с. Теперовка Деражнянского района. 32-летняя жительница Деражни, управляя автомобилем Mazda-323, не учла дорожную обстановку, совершила выезд на полосу встречного движения и допустила столкновение со встречным автомобилем "ВАЗ 2115", которым управлял 42-летний житель района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту аварии открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

"В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили водители обоих транспортных средств и четверо их пассажиров. 29-летняя пассажирка Mazda от полученных травм скончалась в реанимационном отделении больницы", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНН, в ДТП, которое произошло на трассе "Борисполь - Днепр" этой ночью, погибли четыре человека.

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