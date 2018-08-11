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На Хмельниччині через зіткнення двох автівок загинули двоє людей

Київ • УНН

 • 10436 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Летичівському районі Хмельницької області вчора ввечері зіткнулися два легкових автомобілі, внаслідок чого загинули двоє та травмувалися четверо осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП в області.

На Хмельниччині через зіткнення двох автівок загинули двоє людей

За інформацією поліції, аварія сталася ввечері 10 серпня в селі Лісо-Березівка Летичівського району. За попередніми даними, 21-річний водій Audi під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Volvo під керуванням 45-річного жителя Чернівецької області.

"У результаті ДТП травмувалися четверо людей та ще двоє від отриманих травм померли в лікарні. Серед загиблих – 64-річний батько водія Audi та його 80-річна пассажирка", - зазначається у повідомленні.

У зв’язку з цим фактом, поінформували у поліції Хмельниччини, відкрите кримінальне провадження за ч.3 статті 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

"Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу водію Audi", - відзначив заступник голови Нацполіції – начальник Головного слідчого управління Віталій Невгад.

Нагадаємо, 10 серпня 2018 року на трасі "Харків-Севастополь" у Запорізькій області сталося зіткнення вантажного автомобіля "КамАЗ" з мікроавтобусом. У результаті ДТП загинуло шестеро людей, серед яких п’ятеро дітей. Ще 12 осіб отримали травми.

Вчора ввечері правоохоронці затримали водія "КамАЗу". Згодом водію вантажівки оголосили про підозру.

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