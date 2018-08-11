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В Хмельницкой области из-за столкновения двух авто погибли два человека

Киев • УНН

 • 10436 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. В Летичевском районе Хмельницкой области вчера вечером столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погибли двое и травмированы четыре человека. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в области.

В Хмельницкой области из-за столкновения двух авто погибли два человека

По информации полиции, авария произошла вечером 10 августа в селе Лесо-Березовка Летичевского района. По предварительным данным, 21-летний водитель Audi во время обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volvo под управлением 45-летнего жителя Черновицкой области.

"В результате ДТП травмы получили четыре человека и еще двое от полученных травм скончались в больнице. Среди погибших - 64-летний отец водителя Audi и его 80-летняя пассажирка", - отмечается в сообщении.

В связи с этим фактом, сообщили в полиции Хмельницкой области, открыто уголовное производство по ч.3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

"Решается вопрос об избрании меры пресечения водителю Audi", - отметил заместитель председателя Нацполиции - начальник Главного следственного управления Виталий Невгад.

Напомним, 10 августа 2018 года на трассе "Харьков-Севастополь" в Запорожской области произошло столкновение грузового автомобиля "КамАЗ" с микроавтобусом. В результате ДТП погибли шесть человек, среди которых пятеро детей. Еще 12 человек получили травмы.

Вчера вечером правоохранители задержали водителя "КамАЗа". Позже водителю грузовика объявили о подозрении.

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