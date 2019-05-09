На Херсонщині жінку задушили у власному будинку

Поліцейські встановили, що загибла - 55-річна жителька села. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть настала внаслідок механічної асфіксії, також на тілі жінки виявили численні ушкодження.

Особу підозрюваного встановили, також опитали свідка, який бачив, як зловмисник напередодні вступав з потерпілою в інтимні відносини із застосуванням фізичної сили.

"Підозрюваному 23 роки і він раніше судимий за грабіж. Чоловіка затримали за місцем його проживання. Він пояснив, що прийшов в будинок до потерпілої, де між ними виникла сварка. Причиною стало те, що жінка нібито поширювала про нього селом неправдиві чутки. Під час конфлікту він задушив жінку, після чого повернувся до себе додому. Факт зґвалтування заперечує", - повідомили у прес-службі.

У жертви та зловмисника відібрано біологічні матеріали, які направлено на відповідну експертизу. Після її висновків буде відомо, чи мав місце факт сексуального насильства.

Наразі зловмисник заарештований та знаходиться під вартою. Відкрите кримінальне провадження за ч.2 п.10 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Нагадаємо, чоловік порізав шию своїй співмешканці.