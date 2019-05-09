В Херсонской области женщину задушили в собственном доме

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КИЕВ. 9 мая. УНН. В одном из сел Скадовского района в доме нашли тело мертвой женщины. В преступлении подозревают 23-летнего рецидивиста, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.

Полицейские установили, что погибшая - 55-летняя жительница села. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате механической асфиксии, также на теле женщины обнаружили многочисленные повреждения.

Личность подозреваемого установили, также опросили свидетеля, который видел, как злоумышленник накануне вступал с потерпевшей в интимные отношения с применением физической силы.

"Подозреваемому 23 года и он ранее судимый за грабеж. Мужчину задержали по месту его проживания. Он пояснил, что пришел в дом к потерпевшей, где между ними возникла ссора. Причиной стало то, что женщина якобы распространяла о нем деревней ложные слухи. Во время конфликта он задушил женщину, после чего вернулся к себе домой. Факт изнасилования отрицает", - сообщили в пресс-службе.

У жертвы и злоумышленника отобраны биологические материалы, которые направлены на соответствующую экспертизу. После ее выводов будет известно, имел ли место факт сексуального насилия.

В настоящее время злоумышленник арестован и находится под стражей. Открытое уголовное производство по ч.2 п.10 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Напомним, мужчина порезал шею своей сожительнице.

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