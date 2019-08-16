На Херсонщині здійснено розбійний напад на авто, яке перевозило сигарети
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. На автомобіль, який здійснював перевезення тютюнових виробів з Мелітополя до Херсона, був скоєний розбійний напад. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Автомобіль рухався автодорогою між селами Нижньосірогозького району, коли на дорогу вийшов невстановлений чоловік із прихованим банданою обличчям, у камуфляжі та з автоматом. Погроза зброєю змусила водія автомобіля зупинитися. Після цього нападник скував водія наручниками та спробував відкрити сейф, вмонтований у кузов авто. Однак зробити йому цього не вдалося. Зловмисник забрав 100 блоків сигарет та гроші, які були у водія, і з цим зник з місця скоєння злочину.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ст. 187 КК України (розбій).
Нагадаємо, на пляжі в Одесі громадянин Бразилії став жертвою розбійного нападу.