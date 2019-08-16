В Херсонской области совершено разбойное нападение на авто, которое перевозило сигареты

Автомобиль двигался по автодороге между селами Нижнесерогозского района, когда на дорогу вышел неустановленный мужчина со скрытым банданой лицом, в камуфляже и с автоматом. Угроза оружием заставила водителя автомобиля остановиться. После этого нападавший сковал водителя наручниками и попытался открыть сейф, встроенный в кузов авто. Однако сделать ему этого не удалось. Злоумышленник забрал 100 блоков сигарет и деньги, которые были у водителя, и с этим скрылся с места преступления.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве, открытому по ст. 187 УК Украины (разбой).

Напомним, на пляже в Одессе гражданин Бразилии стал жертвой разбойного нападения.