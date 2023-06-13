На Херсонщині затоплено 309 кв. км після підриву дамби, але вода відступає - Міндовкілля
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. У Херсонській області, за розрахунками, затоплено 309 кв. км після підриву дамби Каховської ГЕС, але вода відступає на 1-5 см щогодини. Про це повідомили у Міндовкілля, пише УНН.
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"Станом на ранок 13 червня рівень води в Дніпрі на позначці «Херсон» знизився на 3 метри й становить 2,6 метра. Щогодини рівень води знижується на 1-5 см. За розрахунками Українського гідрометеорологічного інституту на основі супутникових знімків, станом на 11 червня на Херсонщині затоплено 309 кв. км", - повідомили у міністерстві.
Деталі
У районі Нікополя втрачений звʼязок із датчиками вимірювання. Тож наразі достовірні дані про подальше зниження рівня відсутні. Наразі фахівці шукають можливі шляхи визначення рівня та об'єму води Каховського водосховища.
"У районі природного парку «Нижньодніпровський» вода поступово сходить. Продовжується обміління акваторії у нацпарках «Великий Луг» та «Кам'янська Січ» - на понад 8 метрів. Серед наслідків таке обміління загрожує повним зникненням водно-болотного угіддя «Архіпелаг Великі та Малі Кучугури». З території архіпелагу зникне 54 види риб, а також негативно вплине на 156 видів птахів, що мешкають на островах та заплавах архіпелагу. Під час осінньої міграції на території відмічається до 30 тис. особин водоплавних птахів", - повідомили в Міндовкілля.
Також вказано, що фахівці у місцях, де це можливо, здійснюють постійний моніторинг якості води та повітря. Як повідомляється, відібрані проби:
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- у річці Інгулець показали перевищення по залізу загальному в 1,17 рази, збільшились нітрити, незначне зниження розчиненого кисню. По інших показниках відхилень і перевищень не спостерігається;
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- у точках відбору в річці Дніпро не зафіксовані значні відхилення та перевищення гранично допустимих концентрацій по забруднюючих речовинах.
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Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Відкрито кримінальне провадження про екоцид.