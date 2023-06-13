В Херсонской области затоплено 309 кв. км после подрыва дамбы, но вода отступает - Минсреды

Цитата

"По состоянию на утро 13 июня уровень воды в Днепре на отметке «Херсон» снизился на 3 метра и составляет 2,6 метра. Каждый час уровень воды снижается на 1-5 см. По расчетам Украинского гидрометеорологического института на основе спутниковых снимков, по состоянию на 11 июня в Херсонской области затоплено 309 кв. км", - сообщили в министерстве.

Детали

В районе Никополя потеряна связь с датчиками измерения. Поэтому пока достоверные данные о дальнейшем снижении уровня отсутствуют. Сейчас специалисты ищут возможные пути определения уровня и объема воды Каховского водохранилища.

"В районе природного парка «Нижнеднепровский» вода постепенно сходит. Продолжается обмеление акватории в нацпарках «Великий Луг» и «Каменская Сечь» - более чем на 8 метров. Среди последствий такое обмеление грозит полным исчезновением водно-болотного угодья «Архипелаг Большие и Малые Кучугуры». С территории архипелага исчезнет 54 вида рыб, а также негативно повлияет на 156 видов птиц, обитающих на островах и поймах архипелага. Во время осенней миграции на территории отмечается до 30 тыс. особей водоплавающих птиц", - сообщили в Минсреды.

Также указано, что специалисты в местах, где это возможно, осуществляют постоянный мониторинг качества воды и воздуха. Как сообщается, отобраны пробы:



в реке Ингулец показали превышение по железу общему в 1,17 раза, увеличились нитриты, незначительное снижение растворенного кислорода. По другим показателям отклонений и превышений не наблюдается;



в точках отбора в реке Днепр не зафиксированы значительные отклонения и превышения предельно допустимых концентраций по загрязняющим веществам.



Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Открыто уголовное производство об экоциде.