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На Херсонщині з незаконного обігу вилучили пальне на понад 3 млн грн

На Херсонщині з незаконного обігу вилучили пальне на понад 3 млн грн

Київ • УНН

 • 6886 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. У рамках проведення операції "Акциз" співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Херсонській області спільно із працівниками прокуратури припинено торгівлю недоброякісними паливно-мастильними матеріалами. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС.

Встановлено, що паливо реалізовували на територіях автотранспортних підприємств, розташованих на в’їзді до міста Херсон, а також на орендованих організаторами незаконного бізнесу земельних ділянках без будь-яких дозвільних документів.

На підставі ухвал суду проведено обшуки за місцями реалізації та зберігання паливно-мастильних матеріалів.

“Під час обшуків виявлено та вилучено понад 37 тонн паливно-мастильних матеріалів (дизельне паливо, бензин А-95, газ пропан — бутан) загальною орієнтовною вартістю 717 тис. грн, понад 16 тис. грн готівки та обладнання (ємності, паливо — роздавальні колонки, блокпункти)”, — йдеться у повідомленні.

Загальна вартість вилучених ТМЦ становить понад 3 млн грн.

Тривають слідчі дії.

Як повідомляв УНН, масштаби нелегального ринку пального в Україні вражають.

Також нагадаємо, експерт Г.Рябцев зазначив, що розквіт фальсифікованого ринку пального “підігрівається” певною зацікавленістю у цьому з боку місцевих чиновників.

“На місцях існує зацікавленість у збереженні нинішнього стану справ. Тобто всі знають, що цей нелегальний ринок є, всі знають, скільки прибутків від нього отримують, але значно краще отримувати від власників таких АЗС хабарі, аніж з ними воювати”, — додав він.

При цьому, штраф за роботу нелегальної АЗС у 5 разів менший за її добову виручку.

Українські Національні Новини

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