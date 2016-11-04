На Херсонщині з незаконного обігу вилучили пальне на понад 3 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У рамках проведення операції "Акциз" співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Херсонській області спільно із працівниками прокуратури припинено торгівлю недоброякісними паливно-мастильними матеріалами. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС.
Встановлено, що паливо реалізовували на територіях автотранспортних підприємств, розташованих на в’їзді до міста Херсон, а також на орендованих організаторами незаконного бізнесу земельних ділянках без будь-яких дозвільних документів.
На підставі ухвал суду проведено обшуки за місцями реалізації та зберігання паливно-мастильних матеріалів.
“Під час обшуків виявлено та вилучено понад 37 тонн паливно-мастильних матеріалів (дизельне паливо, бензин А-95, газ пропан — бутан) загальною орієнтовною вартістю 717 тис. грн, понад 16 тис. грн готівки та обладнання (ємності, паливо — роздавальні колонки, блокпункти)”, — йдеться у повідомленні.
Загальна вартість вилучених ТМЦ становить понад 3 млн грн.
Тривають слідчі дії.
Як повідомляв УНН, масштаби нелегального ринку пального в Україні вражають.
Також нагадаємо, експерт Г.Рябцев зазначив, що розквіт фальсифікованого ринку пального “підігрівається” певною зацікавленістю у цьому з боку місцевих чиновників.
“На місцях існує зацікавленість у збереженні нинішнього стану справ. Тобто всі знають, що цей нелегальний ринок є, всі знають, скільки прибутків від нього отримують, але значно краще отримувати від власників таких АЗС хабарі, аніж з ними воювати”, — додав він.
При цьому, штраф за роботу нелегальної АЗС у 5 разів менший за її добову виручку.