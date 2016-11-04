На Херсонщине из незаконного оборота изъяли горючее более чем на 3 млн грн

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Киев • УНН

 • 6886 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. В рамках проведения операции "Акциз" сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Херсонской области совместно с работниками прокуратуры приостановлена торговля недоброкачественными горюче-смазочными материалами. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФС.

Установлено, что топливо реализовывали на территориях автотранспортных предприятий, расположенных на въезде в город Херсон, а также на арендованных организаторами незаконного бизнеса земельных участках без каких-либо разрешительных документов.

На основании постановлений суда проведены обыски по местам реализации и хранения горюче-смазочных материалов.

"Во время обысков обнаружено и изъято более 37 тонн горюче-смазочных материалов (дизельное топливо, бензин А-95, газ пропан - бутан) общей ориентировочной стоимостью 717 тыс. грн, свыше 16 тыс. грн наличности и оборудование (емкости, топливо - раздаточные колонки, блокпункты) ", - говорится в сообщении.

Общая стоимость изъятых ТМЦ составляет более 3 млн грн.

Продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНН, масштабы нелегального рынка топлива в Украине поражают.

Также напомним, эксперт Г.Рябцев отметил, что расцвет фальсифицированного рынке топлива "подогревается" определенной заинтересованностью в этом со стороны местных чиновников.

"На местах существует заинтересованность в сохранении нынешнего положения дел. То есть все знают, что этот нелегальный рынок есть, все знают, сколько прибыли от него получают, но значительно лучше получать от владельцев таких АЗС взятки, чем с ними воевать ", - добавил он.

При этом, штраф за работу нелегальной АЗС в 5 раз меньше ее суточной выручку.

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