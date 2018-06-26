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На Херсонщині з ізолятору втекли двоє зловмисників

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Правоохоронці розшукують двох зловмисників, які втекли з ізолятора тимчасового тримання у смт Новотроїцьке Херсонської області. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Херсонській області, передає УНН.

"Вночі 26 червня з ізолятора тимчасового тримання у смт Новотроїцьке втекли двоє зловмисників, пошкодивши у прогулянковому дворі металеві грати на даху. В області введено в дію план "Перехоплення", – йдеться в повідомленні.

Так, у розшуку перебувають громадянин 1979 року народження, який проживав у смт Новотроїцьке. Його заарештували за розбій та нанесення тяжких тілесних ушкоджень. А також громадянин 1989 року народження, який проживав у с. Громівка Новотроїцького району. Він був заарештований за вчинення грабежів та крадіжок.

Нагадаємо, столичні правоохоронці затримали шахрая, який втік з-під варти

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