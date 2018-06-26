В Херсонской области из изолятора сбежали двое злоумышленников
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Правоохранители разыскивают двух злоумышленников, которые сбежали из изолятора временного содержания в пгт Новотроицкое Херсонской области. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Херсонской области, передает УНН.
"Ночью 26 июня из изолятора временного содержания в г. Новотроицкое сбежали двое злоумышленников, повредив в прогулочном дворе металлические решетки на крыше. В области введен в действие план "Перехват", - говорится в сообщении.
Так, в розыске находятся гражданин 1979 года рождения, который проживал в г. Новотроицкое. Его арестовали за разбой и нанесение тяжких телесных повреждений. А также гражданин 1989 года рождения, который проживал в с. Громовка Новотроицкого района. Он был арестован за совершение грабежей и краж.
Напомним, столичные правоохранители задержали мошенника, который сбежал из-под стражи.