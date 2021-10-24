На Херсонщині виявили 921 новий випадок коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На Херсонщині за 25 жовтня зафіксовано 921 новий лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1 790 людини. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.
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"За останню добу проведено 2031 ПЛР-дослідження, 212 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 315 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 921 новий лабораторно підтверджений випадок захворювання на COVID-19, з яких 507 жінок та 414 чоловіків. Серед них 63 дитини та 13 медичних працівників", - йдеться у повідомленні.
Деталі
В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний, 980 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 59 осіб.
Зазначається, що за добу померли 11 осіб, коли одужало 203 людини.
"Тож наразі в області 58 758 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
- 41 025 людей побороли недуг;
- 15 943 людини інфіковані COVID-19;
- 1 790 людей померли", - резюмували в ОДА.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 769 405 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 63 872 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.