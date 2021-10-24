На Херсонщине обнаружили 921 новый случай коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. На Херсонщине за 25 октября зафиксировано 921 новый лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1790 человека. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 2031 ПЦР-исследования, 212 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 315 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 921 новый лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19, из которых 507 женщин и 414 мужчин. Среди них 63 ребенка и 13 медицинских работников”, — говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное, 980 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 59 человек.
Отмечается, что за сутки умерли 11 человек, когда выздоровели 203 человека.
“Поэтому сейчас в области 58 758 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 41 025 человек победили недуг;
— 15 943 человека инфицированы COVID-19;
— 1790 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 769 405 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 63 872 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.