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На Херсонщине обнаружили 921 новый случай коронавируса

Киев • УНН

 • 10681 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. На Херсонщине за 25 октября зафиксировано 921 новый лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1790 человека. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

На Херсонщине обнаружили 921 новый случай коронавируса

Цитата

“За последние сутки проведено 2031 ПЦР-исследования, 212 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 315 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 921 новый лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19, из которых 507 женщин и 414 мужчин. Среди них 63 ребенка и 13 медицинских работников”, — говорится в сообщении.

Детали

В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное, 980 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 59 человек.

Отмечается, что за сутки умерли 11 человек, когда выздоровели 203 человека.

“Поэтому сейчас в области 58 758 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 41 025 человек победили недуг;
— 15 943 человека инфицированы COVID-19;
— 1790 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 769 405 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 63 872 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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