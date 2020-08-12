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На Херсонщині учасників навчань з тероборони тестуватимуть на COVID-19 методом ІФА

На Херсонщині учасників навчань з тероборони тестуватимуть на COVID-19 методом ІФА

Київ • УНН

 • 8581 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. В Херсонській області учасників навчань з тероборони тестуватимуть на COVID-19 методом ІФА. Таке рішення прийняла регіональна комісія з питань ТЕБ та НС, передає УНН із посиланням на пресслужбу Херсонської ОДА.

“З 17 по 26 вересня на Херсонщині пройдуть масштабні навчання територіальної оборони, в яких візьме участь близько 3,7 тис. осіб. В умовах пандемії коронавірусу потрібно вжити необхідних заходів, аби навчання відбулися без випадків зараження на COVID-19”, - розповів військовий комісар обласного військового комісаріату Ігор Буднік.

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ІФА-тестування учасників зборів варто провести протягом трьох днів до початку навчань, наголосив голова облдержадміністрації Юрій Гусєв.

"Для того, аби не перевантажувати заклади охорони здоров'я", - додав він.

З цього приводу у Департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації нагадали, що довідка про проходження ІФА-тесту дійсна протягом 4 діб.

"Тому є можливість провести тестування завчасно", - уточнили чиновники.

Як писав УНН, ще 21 травня МОЗ оновив стандарти медичної допомоги при COVID-19, передбачивши обов’язкове ІФА-тестування, зокрема, для лікарів з метою їх захисту. Окремою категорію громадян, що підлягають ІФА-скринінгу, наказом МОЗ визначені працівники Національної поліції, Національної гвардії та Держприкордонслужби.

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На практиці ж, показники охоплення тестами зазначених груп ризику залишаються поки дуже низькими. Наприклад, в Івано-Франківській області ІФА-тестуванням на COVID-19 охопили всього 16% медиків, в Київській області - 10%, в Луганській - 4%.

Депутати вже заявили, що хочуть посилити відповідальність за ігнорування наказу МОЗ про обов'язкове ІФА-тестування.

А нардеп Ірина Верещук, своєю чергою, наголосила на прямий відповідальності головного санлікаря України Віктора Ляшка за низькі показники ІФА-скринінгу серед медиків, зокрема.

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