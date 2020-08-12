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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 75289 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100511 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 13:25 • 106130 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126002 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100908 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101788 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103815 просмотра

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В Херсонской области участников учений по теробороне будут тестировать на COVID-19 методом ИФА

В Херсонской области участников учений по теробороне будут тестировать на COVID-19 методом ИФА

Киев  •  УНН

 • 8580 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. В Херсонской области участников учений по теробороне будут тестировать на COVID-19 методом ИФА. Такое решение приняла региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.

"С 17 по 26 сентября в Херсонской области пройдут масштабные учения территориальной обороны, в которых примут участие около 3,7 тыс. человек. В условиях пандемии коронавируса нужно принять необходимые меры, чтобы обучение прошли без случаев заражения COVID-19", - рассказал военный комиссар областного военного комиссариата Игорь Будник.

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ИФА-тестирование участников сборов следует провести в течение трех дней до начала учений, отметил глава облгосадминистрации Юрий Гусев.

"Для того, чтобы не перегружать учреждения здравоохранения", - добавил он.

По этому поводу в Департаменте здравоохранения облгосадминистрации напомнили, что справка о прохождении ИФА-теста действительна в течение 4 суток.

"Поэтому есть возможность провести тестирование заранее", - уточнили чиновники.

Как писал УНН, еще 21 мая Минздрав обновил стандарты медицинской помощи при COVID-19, предусмотрев обязательное ИФА-тестирование, в частности, для врачей с целью их защиты. Отдельной категорией граждан, подлежащих ИФА-скринингу, приказом Минздрава определены сотрудники Национальной полиции, Национальной гвардии и Госпогранслужбы.

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На практике же, показатели охвата тестами указанных групп риска остаются пока очень низкими. Например, в Ивано-Франковской области ИФА-тестированием на COVID-19 охватили всего 16% медиков, в Киевской области - 10%, в Луганской - 4%.

Депутаты уже заявили, что хотят усилить ответственность за игнорирование приказа Минздрава об обязательном ИФА-тестировании.

А нардеп Ирина Верещук, в свою очередь, отметила прямую ответственность главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко за низкие показатели ИФА-скрининга среди медиков, в частности.

Украинские Национальные Новости

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