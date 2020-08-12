В Херсонской области участников учений по теробороне будут тестировать на COVID-19 методом ИФА
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Херсонской области участников учений по теробороне будут тестировать на COVID-19 методом ИФА. Такое решение приняла региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.
"С 17 по 26 сентября в Херсонской области пройдут масштабные учения территориальной обороны, в которых примут участие около 3,7 тыс. человек. В условиях пандемии коронавируса нужно принять необходимые меры, чтобы обучение прошли без случаев заражения COVID-19", - рассказал военный комиссар областного военного комиссариата Игорь Будник.
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ИФА-тестирование участников сборов следует провести в течение трех дней до начала учений, отметил глава облгосадминистрации Юрий Гусев.
"Для того, чтобы не перегружать учреждения здравоохранения", - добавил он.
По этому поводу в Департаменте здравоохранения облгосадминистрации напомнили, что справка о прохождении ИФА-теста действительна в течение 4 суток.
"Поэтому есть возможность провести тестирование заранее", - уточнили чиновники.
Как писал УНН, еще 21 мая Минздрав обновил стандарты медицинской помощи при COVID-19, предусмотрев обязательное ИФА-тестирование, в частности, для врачей с целью их защиты. Отдельной категорией граждан, подлежащих ИФА-скринингу, приказом Минздрава определены сотрудники Национальной полиции, Национальной гвардии и Госпогранслужбы.
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На практике же, показатели охвата тестами указанных групп риска остаются пока очень низкими. Например, в Ивано-Франковской области ИФА-тестированием на COVID-19 охватили всего 16% медиков, в Киевской области - 10%, в Луганской - 4%.
Депутаты уже заявили, что хотят усилить ответственность за игнорирование приказа Минздрава об обязательном ИФА-тестировании.
А нардеп Ирина Верещук, в свою очередь, отметила прямую ответственность главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко за низкие показатели ИФА-скрининга среди медиков, в частности.