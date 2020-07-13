На Херсонщині три доби поспіль немає нових хворих на COVID-19

“За останню добу проведено 178 ПЛР-досліджень та 194 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу.

Жодного нового лабораторно підтвердженого випадку захворювання на COVID-19 у Херсонській області не зафіксовано”, — йдеться у повідомленні.

“Тож наразі в області 204 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З них:

— 186 людей побороли недуг;

— 15- інфіковані на COVID-19;

— 3 — померли”, написав Гусєв.

“Для проведення першого та другого етапів ПЛР в області наявні 18336 тест-систем”, — додав він.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 54 133 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 398 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.