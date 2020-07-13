На Херсонщине трое суток подряд нет новых больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. На Херсонщине за последние сутки проведено более 300 исследований на выявление коронавируса и ни одного нового лабораторно подтвержденного случая заболевания COVID-19 в области не зафиксировано. Об этом в Facebook написал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.
“За последние сутки проведено 178 ПЦР-исследований и 194 исследования методом ИФА на выявление коронавируса.
Ни одного нового лабораторно подтвержденного случая заболевания COVID-19 в Херсонской области не зафиксировано”, — говорится в сообщении.
“Поэтому сейчас в области 204 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 186 человек победили недуг;
— 15 инфицированы на COVID-19;
— 3 — умерли”, написал Гусев.
“Для проведения первого и второго этапов ПЦР в области имеются 18 336 тест-систем”, — добавил он.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 54133 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 1398 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.