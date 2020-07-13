На Херсонщине трое суток подряд нет новых больных COVID-19

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 46081 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102873 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107811 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 135375 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111258 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132400 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102267 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102614 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104464 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102080 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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На Херсонщине трое суток подряд нет новых больных COVID-19

На Херсонщине трое суток подряд нет новых больных COVID-19

Киев  •  УНН

 • 9200 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. На Херсонщине за последние сутки проведено более 300 исследований на выявление коронавируса и ни одного нового лабораторно подтвержденного случая заболевания COVID-19 в области не зафиксировано. Об этом в Facebook написал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.

“За последние сутки проведено 178 ПЦР-исследований и 194 исследования методом ИФА на выявление коронавируса.
Ни одного нового лабораторно подтвержденного случая заболевания COVID-19 в Херсонской области не зафиксировано”, — говорится в сообщении.

“Поэтому сейчас в области 204 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 186 человек победили недуг;
— 15 инфицированы на COVID-19;
— 3 — умерли”, написал Гусев.

“Для проведения первого и второго этапов ПЦР в области имеются 18 336 тест-систем”, — добавил он.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 54133 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 1398 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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