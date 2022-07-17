На Херсонщині рашисти масово змінюють пункти дислокації, ховаючись за мирним населенням

Цитата

«На Херсонщині підрозділи російських окупаційних військ масово змінюють пункти дислокації, намагаючись заховатися за мирним населенням. Частина будівель, де раніше базувалися рашисти покинута, а нові місця дислокації вони собі обирають в щільно населених житлових районах, сподіваючись, що сили оборони України не наноситимуть ударів, які можуть бути загрозою для місцевих жителів», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, наголошується, що ворог продовжує вогньовий та психологічний тиск на сили оборони і жителів південного регіону. Загроза ракетних атак та артилерійських обстрілів вздовж лінії зіткнення і в глибоко тилових районах залишається високо імовірною.

Доповнення

У селищі Нова Маячка на Херсонщині ЗСУ знищили штаб і казарми російських окупантів.