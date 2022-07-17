На Херсонщині рашисти масово змінюють пункти дислокації, ховаючись за мирним населенням
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. У Херсонській області підрозділи російських окупаційних військ масово змінюють пункти дислокації, намагаючись заховатися за мирним населенням. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.
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«На Херсонщині підрозділи російських окупаційних військ масово змінюють пункти дислокації, намагаючись заховатися за мирним населенням. Частина будівель, де раніше базувалися рашисти покинута, а нові місця дислокації вони собі обирають в щільно населених житлових районах, сподіваючись, що сили оборони України не наноситимуть ударів, які можуть бути загрозою для місцевих жителів», - йдеться в повідомленні.
Окрім того, наголошується, що ворог продовжує вогньовий та психологічний тиск на сили оборони і жителів південного регіону. Загроза ракетних атак та артилерійських обстрілів вздовж лінії зіткнення і в глибоко тилових районах залишається високо імовірною.
Доповнення
У селищі Нова Маячка на Херсонщині ЗСУ знищили штаб і казарми російських окупантів.