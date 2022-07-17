В Херсонской области рашисты массово меняют пункты дислокации, скрываясь за мирным населением
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В Херсонской области подразделения российских оккупационных войск массово меняют пункты дислокации, пытаясь укрыться за мирным населением. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
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«В Херсонской области подразделения российских оккупационных войск массово меняют пункты дислокации, пытаясь спрятаться за мирным населением. Часть зданий, где раньше базировались рашисты покинута, а новые места дислокации они выбирают себе в плотно населенных жилых районах, надеясь, что силы обороны Украины не будут наносить ударов, которые могут быть угрозой для местных жителей», - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что враг продолжает огневое и психологическое давление на силы обороны и жителей южного региона. Угроза ракетных атак и артиллерийских обстрелов вдоль линии столкновения и в глубоко тыловых районах остается вероятной.
Дополнение
В поселке Новая Маячка на Херсонщине ВСУ уничтожили штаб и казармы российских оккупантов.