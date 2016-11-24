На Херсонщині місцевого прокурора затримали на хабарі

“Посадовець вимагав гроші в сумі 35 тис. грн за перекваліфікацію та направлення кримінального провадження до суду, аби в подальшому закрити справу у зв’язку з примиренням сторін”, — написав В.Троян.

Проводяться заходи із встановлення інших причетних осіб.

Санкція статті 368 ККУ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8-ми до 12-ти років з конфіскацією майна та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років.