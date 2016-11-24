В Херсонской области местного прокурора задержали на взятке
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции совместно с детективами НАБУ задержали прокурора одной из местных прокуратур Херсонской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. председателя Нацполиции Вадим Троян.
"Чиновник требовал деньги в сумме 35 тыс. грн за переквалификацию и направление уголовного производства в суд, чтобы в дальнейшем закрыть дело в связи с примирением сторон", - написал В.Троян.
Проводятся мероприятия по установлению других причастных лиц.
Санкция статьи 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8-ми до 12-ти лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.