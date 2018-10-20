На Херсонщині легковик з чотирма пасажирами влетів у трактор

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У суботу, 20 жовтня, близько 8:20 до поліції Херсонщини надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з постраждалими на виїзді з міста Генічеськ. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГУ поліції Херсонської області, передає УНН.