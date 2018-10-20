На Херсонщині легковик з чотирма пасажирами влетів у трактор
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У суботу, 20 жовтня, близько 8:20 до поліції Херсонщини надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з постраждалими на виїзді з міста Генічеськ. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГУ поліції Херсонської області, передає УНН.
Поліцейські встановили, що водій трактора не врахував дорожніх обставин і, виїжджаючи в умовах туману з автозаправки на автодорогу, допустив зіткнення з легковим автомобілем BMW, в якому перебували чотири людини.
"Один із пасажирів від госпіталізації відмовився. Інші громадяни з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлені в Генічеську районну лікарню", - повідомили в поліції.
За інформацією правоохоронців, попередня правова кваліфікація події – ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. На місці працює слідчо-оперативна група. Встановлюються усі обставини пригоди.
Як повідомляв УНН, під Києвом у суботу, 20 жовтня, сталася смертельна ДТП, під час якої автобус зіткнувся з вантажівкою, загинула акторка відомого українського гумористичного проекту "Дизель шоу" Марина Поплавська.