На Херсонщині через негоду знеструмлено 90 населених пунктів
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 20 квітня. УНН. В Херсонській області без електропостачання залишаються 90 населених пунктів. Про це УНН повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації.
“Електроживлення зникло внаслідок аварійного відключення через погодні умови. Зараз ремонтні роботи виконують аварійні бригади РЕМ та ЕЗ. Термін відновлення — 20 квітня”, — йдеться у повідомленні.
У зв’язку з вторгненням арктичного повітря 20-22 квітня очікується холодна погода: вночі заморозки у повітрі 0...5°, на поверхні ґрунту 3...8°, температура вдень 2...9° тепла.
Нагадаємо, через активний циклон 20-22 квітня по всій Україні очікуються складні погодні умови — сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, утворення снігового покриву, посилення вітру до 15-20 м/с.