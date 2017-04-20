Из-за непогоды в Херсонской области обесточены 90 населенных пунктов
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Херсонской области без электроснабжения остаются 90 населенных пунктов. Об этом сообщили УНН в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской областной государственной администрации.
“Электропитание исчезло в результате аварийного отключения из-за погодных условий. Сейчас ремонтные работы выполняют аварийные бригады РЭС и ЭС. Срок восстановления — 20 апреля”, — говорится в сообщении.
В связи с вторжением арктического воздуха 20-22 апреля ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0...5°, на поверхности почвы 3...8°, температура днем 2...9° тепла.
Напомним, из-за циклона 20-22 апреля по всей Украине ожидаются сложные погодные условия — сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, образование снежного покрова, усиление ветра до 15-20 м/с.