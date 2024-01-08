На Харківщині за тиждень ДСНС знищила 193 боєприпаси, понад 86 тис. знешкоджено з початку війни - ДСНС
Київ • УНН
Минулого тижня Державна служба з надзвичайних ситуацій у Харківській області знешкодила 193 боєприпаси; з початку війни було знищено 86 984 боєприпаси.
Минулого тижня зведений загін ДСНС знищив на Харківщині 193 боєприпаси. Всього з початку війни у регіоні було знищено 86 984 вибухонебезпечних предмети. Про це під час брифінгу розповів речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко, передає кореспондент УНН.
Деталі
Як повідомив Василенко, на Харківщині за минулий тиждень сапери зведеного загону ДСНС здійснили 144 залучення, під час яких було вилучено та знешкоджено 193 боєприпаси.
Він зазначив, що наразі на Харківщині працюють сапери зведеного загону ДСНС, які включають 21 піротехнічний розрахунок, 107 саперів та 45 одиниць техніки
З початку війни піротехніки ДСНС обстежили понад 4 308 гектарів території, з них за допомогою машин механізованого розмінування – 140,5 гектара. Також розмінували 3016 кілометрів ліній електропередачі. Виявлено та знешкоджено 86 984 вибухонебезпечних предмети
Також речник зазначив, що за минулий тиждень не було зафіксовано підривів цивільного населення на вибухонебезпечних предметах.
Нагадаємо
Четверо людей загинули на Харківщині через пожежі з 1 по 7 січня. Ще двоє людей загинуло під завалами.