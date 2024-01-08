В Харьковской области за неделю ГСЧС уничтожила 193 боеприпаса, более 86 тыс. обезврежено с начала войны - ГСЧС
Киев • УНН
На прошлой неделе Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области обезвредила 193 боеприпаса; с начала войны было уничтожено 86 984 боеприпаса.
На прошлой неделе сводный отряд ГСЧС уничтожил в Харьковской области 193 боеприпаса. Всего с начала войны в регионе было уничтожено 86 984 взрывоопасных предмета. Об этом во время брифинга рассказал спикер ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко, передает корреспондент УНН.
Детали
Как сообщил Василенко, в Харьковской области за прошедшую неделю саперы сводного отряда ГСЧС осуществили 144 привлечения, во время которых было изъято и обезврежено 193 боеприпаса.
Он отметил, что сейчас в Харьковской области работают саперы сводного отряда ГСЧС, которые включают 21 пиротехнический расчет, 107 саперов и 45 единиц техники
С начала войны пиротехники ГСЧС обследовали более 4 308 гектаров территории, из них с помощью машин механизированного разминирования - 140,5 гектара. Также разминировали 3016 километров линий электропередачи. Обнаружено и обезврежено 86 984 взрывоопасных предмета
Также спикер отметил, что за прошедшую неделю не было зафиксировано подрывов гражданского населения на взрывоопасных предметах.
Напомним
Четыре человека погибли в Харьковской области из-за пожаров с 1 по 7 января. Еще два человека погибли под завалами.
В Харьковской области за неделю ГСЧС уничтожила 193 боеприпаса, более 86 тыс. обезврежено с начала войны - ГСЧС
На прошлой неделе Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области обезвредила 193 боеприпаса; с начала войны было уничтожено 86 984 боеприпаса.
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