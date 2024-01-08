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На Харківщині за тиждень внаслідок пожеж загинуло 4 людей, ще двоє загинуло під завалами - ДСНС

На Харківщині за тиждень внаслідок пожеж загинуло 4 людей, ще двоє загинуло під завалами - ДСНС

Київ • УНН

 • 31754 перегляди

Чотири людини загинули в пожежах, двоє - під завалами в Харківській області; Державна служба з надзвичайних ситуацій реагувала на різні надзвичайні ситуації, в тому числі гасила пожежі, спричинені бойовими діями.

Четверо людей загинули на Харківщині через пожежі з 1 по 7 січня. Ще двоє людей загинуло під завалами. Про це під час брифінгу розповів речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко, передає кореспондент УНН.

Деталі

Як зазначив Василенко, за минулий тиждень підрозділи ДСНС в області здійснили 146 виїздів, з яких 58 для ліквідації пожеж. Він додав, що виїздів для ліквідації пожеж, пов’язаних з веденням бойових дій, було здійснено 12 разів, для допомоги населенню - 45, обстеження наслідків ворожих обстрілів - 15 виїздів, на допомогу водіям, які потрапили в замети - 11 виїздів.

Врятовано та евакуйовано на пожежах - 200 осіб, загинуло - 4, травмовано - 5 людей. Загинуло під завалами дві особи, одну особу вдалося врятувати

- повідомив Василенко. 

Нагадаємо

Внаслідок ранкових ворожих ударів у Харківській області постраждали Харків та Зміїв, є загибла та поранені.

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