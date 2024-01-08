Жінка, яку деблокували з-під завалів будинку у Змієві на Харківщині, загинула - ОВА
Київ • УНН
Жінка, врятована з розбомбленого будинку в Змієві, померла.
З-під завалів пошкодженого внаслідок атаки рф будинку в Змієві Харківської області рятувальники деблокували 63-річного чоловіка та 62-річну жінку, однак жінка загинула. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
На жаль, 62-річна жінка, яку деблокували з-під завалів будинку у Змієві, - загинула. За уточненими даними, з-під завалів деблокували 63-річного чоловіка та 62-річну жінку
За його словами, ще одному 88-річному чоловіку надали першу медичну допомогу.
Доповнення
Близько 07:00 ворог обстріляв м. Зміїв Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок. З-під завалу дістали 90- та 60-річних чоловіків.
Пізніше голова МВС Ігор Клименко повідомив, пошукова операція в місті Зміїв триває, під завалами може знаходитись ще одна людина.