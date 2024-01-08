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В Харьковской области за неделю в результате пожаров погибли 4 человека, еще двое погибли под завалами - ГСЧС

Киев  •  УНН

08 январь 2024, 10:53  •  22330 просмотра

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Четыре человека погибли в пожарах, двое - под завалами в Харьковской области; Государственная служба по чрезвычайным ситуациям реагировала на различные чрезвычайные ситуации, в том числе тушила пожары, вызванные боевыми действиями.

Четыре человека погибли в Харьковской области из-за пожаров с 1 по 7 января. Еще два человека погибли под завалами. Об этом во время брифинга рассказал спикер ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко, передает корреспондент УНН.

Детали

Как отметил Василенко, за прошедшую неделю подразделения ГСЧС в области осуществили 146 выездов, из которых 58 для ликвидации пожаров. Он добавил, что выездов для ликвидации пожаров, связанных с ведением боевых действий, было осуществлено 12 раз, для помощи населению - 45, обследование последствий вражеских обстрелов - 15 выездов, на помощь водителям, которые попали в заносы - 11 выездов.

Спасены и эвакуированы на пожарах - 200 человек, погибло - 4, травмированы - 5 человек. Погибло под завалами два человека, одного человека удалось спасти

- сообщил Василенко. 

Напомним

В результате утренних вражеских ударов в Харьковской области пострадали Харьков и Змиев, есть погибшая и раненые.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
На Харківщині за тиждень внаслідок пожеж загинуло 4 людей, ще двоє загинуло під завалами - ДСНС
In Kharkiv region 4 people died in fires over a week, two more were killed in the rubble - SES
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В Харьковской области за неделю в результате пожаров погибли 4 человека, еще двое погибли под завалами - ГСЧС

Четыре человека погибли в пожарах, двое - под завалами в Харьковской области; Государственная служба по чрезвычайным ситуациям реагировала на различные чрезвычайные ситуации, в том числе тушила пожары, вызванные боевыми действиями.

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