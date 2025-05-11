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На Харківщині ворог вдарив по житловому сектору: постраждали дві жінки

Київ • УНН

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російський удар КАБом по селу Садовод на Харківщині призвів до руйнувань житлових будинків і пожежі. Дві жінки отримали гостру стресову реакцію.

На Харківщині ворог вдарив по житловому сектору: постраждали дві жінки

На Харківщині, сьогодні вдень, ворог вдарив по житловому сектору: зруйновані будинки, сталася пожежа, постраждали дві жінки. Про це повідомляє ДСНС України пише УНН.

Сьогодні вдень окупанти завдали удару керованою авіабомбою по селу Садовод, Великобурлуцької громади, Куп'янського району.

Сьогодні вдень окупанти завдали удару керованою авіабомбою по селу Садовод, Великобурлуцької громади, Куп'янського району. Постраждали дві жінки — у них гостра стресова реакція

- йдеться у повідомленні.

Пошкоджено два двоповерхові житлові будинки, виникла пожежа на площі 130 кв.м. - горіли квартири й господарські споруди.

Під час гасіння рятувальники ДСНС врятували кролика.

До ліквідації наслідків було залучено 2 пожежно -рятувальні відділення та медичний розрахунок ДСНС.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН російські війська інтенсивно обстрілюють Куп'янський район керованими авіабомбами та FPV-дронами. Є руйнування, четверо людей отримали гостру реакцію на стрес, пересування містом небезпечне.

Ольга Розгон

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